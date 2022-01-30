В Северной Ирландии задержан сбежавший из Латвии осужденный за трагическое ДТП

По сообщению Northern Ireland World, в Лургане (Северная Ирландия) на этой неделе задержали 26-летнего гражданина Латвии, который находился в розыске.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает издание, подозреваемый сбежал из Латвии, где он был осужден на 4 года лишения свободы за тяжкую аварию, в результате которой один человек скончался, а еще пятеро получили ранения. Согласно материалам дела, виновный не оказал пострадавшим помощь.

После ареста гражданина Латвии доставили для дальнейшего разбирательства в Белфаст. В ближайшее время арестованного экстрадируют в Латвию.