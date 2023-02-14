В сгоревшем автомобиле обнаружили мертвого человека

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы, в ночь на 14 февраля в Энгуре (Тукумский край) загорелся автомобиль.
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Площадь пожара составила 6 квадратных метров. В ходе спасательных работ спасатели обнаружили в салоне машины тело.
Обстоятельствa происшествия, а также личность погибшего уточняются.
Кроме того, вчера еще один автомбиль горел в Риге, на Юрмалас гатве. ВОдитель пытался справиться с возгоранием еще до приезда спасателей, однако получил травмы. Позже его передали медикам.
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