В школе искали наркотики: на экспертизу доставлены четыре ученика
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По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 2 ноября полиция при участии кинолога с собакой в рамках профилактических мероприятий проверили одно учебное заведение на территории Айзкраукльского участка полиции.

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По подозрению в употреблении наркотических и психотропных веществ на экспертизу доставили четверых школьников. Сейчас полиция ожидает результаты токсикологической экспертизы.

Как отмечают в ЗРУП, еще у двоих несовершеннолетних обнаружены пачки сигарет, а еще у одного — машинки для скручивания сигарет Superboy и Atomic, бумагу для 15 сигарет и фильтры. Всего по результата проверки в учебном заведении начато семь административных процессов.

Полиция планирует и впредь проверять учебные заведения, чтобы предотвратить нарушение правовых норм в среде несовершеннолетних.

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