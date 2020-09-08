В школе после реконструкции обвалился потолок

На прошлой неделе в одном из классов Екабпилсской 2-й средней школы обрушилась огнеупорная штукатурка. Отвалился примерно один квадратный метр потолка, ЧП обошлось без пострадавших.
Как отмечает Rus.lsm.lv, генподрядчик Jēkabpils PMK сразу после ЧП провел проверку и в кабинете, и в остальных помещениях школы. Известно, что в школе только что завершилась реконструкция, которая обошлась в 8,2 млн евро.
Глава правления Jēkabpils PMK Марис Димантс сообщил, что проблемы со штукатуркой в остальных помещениях школы не обнаружены, добавив, что этот этаж школы ремонтировал субподрядчик, который уже предоставил объяснения.
По словам директора школы Илоны Салмини, на учебный процесс происшествие с потолком не оказало существенного влияния. Отмечается также, что ремонт обвалившегося потолка будет проведен за счет строительной фирмы.