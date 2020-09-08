В школе после реконструкции обвалился потолок

На прошлой неделе в одном из классов Екабпилсской 2-й средней школы обрушилась огнеупорная штукатурка. Отвалился примерно один квадратный метр потолка, ЧП обошлось без пострадавших.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает Rus.lsm.lv, генподрядчик Jēkabpils PMK сразу после ЧП провел проверку и в кабинете, и в остальных помещениях школы. Известно, что в школе только что завершилась реконструкция, которая обошлась в 8,2 млн евро.

Глава правления Jēkabpils PMK Марис Димантс сообщил, что проблемы со штукатуркой в остальных помещениях школы не обнаружены, добавив, что этот этаж школы ремонтировал субподрядчик, который уже предоставил объяснения.

По словам директора школы Илоны Салмини, на учебный процесс происшествие с потолком не оказало существенного влияния. Отмечается также, что ремонт обвалившегося потолка будет проведен за счет строительной фирмы.