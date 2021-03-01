В школьные пайки в Риге попали испорченные рыбные консервы, начата проверка
Foto: Pārtikas un veterinārais dienests

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) призывает не употреблять консервы “Скумбрия в собственном соку с маслом” производства Karavela, номер партии LVA013985EK, выяснили Delfi в ведомстве.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Служба на прошлой неделе получила информацию о червивых консервах, обнаруженных в продовольственных комплектах, выданных в одной из рижских школ. “Во время проверки инспекторы констатировали в консервах “Скумбрия в собственном соку с маслом” производства SIA "Karavela" (номер партии LVA013985EK) мертвых рыбных паразитов”, - указали в ведомстве.

Как оказалось, консервы этой партии были включены в пайки и других рижских школ, поэтому предприятию, оказывающему услуги питания, было дано задание изъять консервы из пайков, а также информировать об испорченных консервах родителей учеников.

“Так как рыбные паразиты оказались в консервах из-за недостаточно обработанного сырья, ПВС начала проверку в SIA “Karavela" и взяла несколько образцов разных продуктов предприятия для лабораторного исследования”, - сообщила представитель ПВС Илзе Мейстере. Она отметила, что паразиты в процессе производства погибли и не угрожают здоровью потребителей, однако они ни в коем случае не должны находиться в консервах.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

66

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Продовольственно-ветеринарная служба
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

Новые проекты

Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,