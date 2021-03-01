В школьные пайки в Риге попали испорченные рыбные консервы, начата проверка

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) призывает не употреблять консервы “Скумбрия в собственном соку с маслом” производства Karavela, номер партии LVA013985EK, выяснили Delfi в ведомстве.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Служба на прошлой неделе получила информацию о червивых консервах, обнаруженных в продовольственных комплектах, выданных в одной из рижских школ. “Во время проверки инспекторы констатировали в консервах “Скумбрия в собственном соку с маслом” производства SIA "Karavela" (номер партии LVA013985EK) мертвых рыбных паразитов”, - указали в ведомстве.

Как оказалось, консервы этой партии были включены в пайки и других рижских школ, поэтому предприятию, оказывающему услуги питания, было дано задание изъять консервы из пайков, а также информировать об испорченных консервах родителей учеников.

“Так как рыбные паразиты оказались в консервах из-за недостаточно обработанного сырья, ПВС начала проверку в SIA “Karavela" и взяла несколько образцов разных продуктов предприятия для лабораторного исследования”, - сообщила представитель ПВС Илзе Мейстере. Она отметила, что паразиты в процессе производства погибли и не угрожают здоровью потребителей, однако они ни в коем случае не должны находиться в консервах.