В Швеции начался новый процесс над авторами фильма о пароме "Эстония"

В Гетеборге в Швеции в понедельник начался новый процесс над двумя журналистами, которые в 2019 году провели видеосъемку останков парома "Эстония" на дне Балтийского моря, пишет Postimees.

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Шведскому документалисту, режиссеру фильма "Эстония — находка, которая все меняет" Хенрику Эвертссону и оператору Линусу Андерссону предъявили обвинение в нарушении соглашения о покое могилы после того, как они провели видеосъемку останков парома.

В феврале прошлого году Эвертссон и Андерссон выиграли дело в суде первой инстанции, но в феврале этого года апелляционный суд решил вновь открыть его.

"Это сложная тема, — сказал Эвертссон Postimees. — Мы выиграли в Гетеборге, но решение суда обжаловали и теперь мы снова начинаем долгий судебный процесс с самого начала".

Он добавил, что речь идет о юридическом вопросе и спор касается того, можно ли применять шведские законы в международных водах, где находятся останки парома. Дело в том, что в месте гибели парома действует заключенное Швецией, Финляндией и Эстонией соглашение о покое могилы, которое запрещает любую подводную деятельность вблизи останков парома.

Гетеборгский суд оправдал Эвертссона и Андерссона, потому что они действовали на судне, которое шло под флагом Германии, а Германия не участвует в соглашении.

Апелляционный суд решил, что в отношении шведских документалистов следует применить эстонский закон, по которому место, где находятся останки парома "Эстония", является местом захоронения, нарушать покой которого запрещено. В случае обвинительного приговора им грозит штраф или до двух лет тюрьмы.

Паром "Эстония" затонул в конце сентября 1994 года. В результате катастрофы погибли 852 человека, включая граждан Латвии, Эстонии. Финляндии, Швеции и др.