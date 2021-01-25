В Швеции начался процесс над авторами фильма о пароме "Эстония"
Foto: DELFI.ee

В понедельник в Швеции начался процесс над двумя авторами документального фильма, которые обвиняются в том, что нарушили покой могилы, когда снимали останки парома "Эстония".

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Съемочная группа отправила к останкам дистанционно управляемый подводный аппарат для документальной съемки, зафиксировавшей крупную дыру в корпусе парома. Фильм вновь поставил под сомнение выводы официального расследования кораблекрушения.

Швеция, Эстония и Финляндия в 1995 году решили объявить место крушения парома местом захоронения, нарушать покой которого запрещено.

Режиссер и эксперт по глубоководным районам моря находились на судне, когда подводные аппараты в сентябре 2019 года спустили к останкам парома. В случае обвинительного приговора их ждет штраф или тюремный срок до двух лет.

Документальный фильм привел к призывам провести новое расследование причин крушения парома и в декабре Швеция объявила о намерении внести в закон изменения, допускающие новые исследования останков парома.

Крушение парома "Эстония" произошло в ночь на 28 сентября 1994 года. Паром находился в пути из Таллина в Стокгольм. На его борту было 803 пассажира и 186 членов экипажа. В результате катастрофы погибли и пропали без вести 852 человека (обнаружены тела лишь 94 погибших), включая граждан Швеции, Эстонии, Латвии и др.

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LETA

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LETA

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Стокгольм Таллин Финляндия Швеция Эстония
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