В Швеции убит 17-летний беженец из Ирана: полиция разыскивает гражданина Латвии
Foto: DELFI

В Мальме по подозрению в пособничестве в убийстве 17-летнего иранца разыскиваются два человека, в том числе и 20-летний латвиец, не имеющий в Швеции постоянного места жительства.

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Как сообщает Expressen, иранец подвергся ножевой атаке на пороге своего дома на ул. Идунсгатан 3 ноября нынешнего года. От полученных ранений юноша скончался в больнице.

В ходе расследования полиция задержала 25-летнего подозреваемого, который ранее уже был судим за наркопреступления и кражу еды из торгового центра. На прошлой неделе прокурор София Сирен потребовала, чтобы стражи порядка задержали возможных пособников убийцы — 20-летнего латвийца и 24-летнего местного жителя, ранее судимого за наркопреступления.

Кроме того, полиция задержала еще одного мужчину по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к убийству, но позже его отпустили. В ходе расследования прокуратура изъяла телефоны, содержимое которых в данный момент анализируется.

Как сообщает издание, Мохсен Фазели перебрался в Швецию из Ирана в 13-летнем возрасте вместе с другими беженцами. Он обзавелся собственным жильем и планировать переезд в Мальме своей матери и сестры.

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