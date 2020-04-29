В Швеции задержан гражданин Латвии, подозреваемый в крупном мошенничестве с НДС

В Швеции задержан 35-летний гражданин Латвии Угис Г., который, как заявила сегодня пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Эва Бялик, входил в польско-латвийскую организованную преступную группу, занимавшуюся налоговым мошенничеством.

По словам Бялик, расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством с НДС, контролируется Люблинским отделом Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры Польши.

По версии следствия, руководителем группы являлся Павел Б., а ее членами были граждане Польши и Латвии. Как отмечают в прокуратуре, речь идет о "снижении" НДС при приобретении внутри ЕС жидкого топлива и газа. Преступная группа использовала в своих схемах так называемых "исчезающих налогоплательщиков". Членов группировки подозревают в преступлениях, связанных с отмыванием денег, выставлением фальшивых счетов-фактур, налоговом мошенничестве и других налоговых правонарушениях.

По предварительным данным, в результате преступной деятельности группировки бюджету был нанесен ущерб в размере около 200 миллионов злотых.

Бялик сообщила, что на четверых подозреваемых латвийцев были выданы европейские ордера на арест. Благодаря международному сотрудничеству польской прокуратуры были арестованы Янис О., Родионс Ш. и Игорь С. Последним подозреваемым по этому делу оказался Угис Г., которого в марте этого года задержали в Швеции.

Как отмечает новостной портал Wiadomości, 15 апреля Угис был доставлен из Швеции в Польшу и помещен в изолятор в Варшаве, где ему предписано отбыть обязательный 14-дневный карантин. Однако 20 апреля с соблюдением всех санитарных мер безопасности задержанных допросили. Затем в формате видеоконференции состоялось заседание суда. При этом пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Эва Бялик добавила, что "по требованию прокурора суд применил к Угису Г. меру пресечения в виде предварительного заключения сроком на три месяца".