В Швейцарии арестована банда фальшивомонетчиков: в нее входили граждане Латвии

Федеральная прокуратура Швейцарии расследует дело о фальшивых долларовых банкнотах в Мендризиотто, в округе на юге кантона Тичино в Швейцарии. Пять человек находятся под следствием.

Как отмечает новостной портал RCI.ch, Генеральная прокуратура разоблачила банду фальшивомонетчиков, трое из которых — граждане Латвии (две женщины и молодой человек), гражданин Италии, проживающий в этом регионе, а также гражданин Швейцарии, который, по мнению Генпрокуратуры, является "мозгом" этой преступной группы.

В начале декабря прошлого года эти пять человек оказались за решеткой (и в последние дни частично освобождены из тюрьмы). В доме гражданина Швейцарии следователи изъяли 144 300 фальшивых долларов. Во время обыска в машине обвиняемого также были найдены 33 000 долларов. Еще17 000 долларов подозреваемые успели уже поменять.

От мошенников пострадали два финансовых учреждения: банк UBS (на сумму 8 000 долларов) и BancaStato (который принял 9 000 фальшивых долларов). В свою очередь, Raiffeisen отказался принять купюры, как и все обменные пункты, где появлялись преступники.

Федеральной прокуратуре еще придется уточнить детали деятельности банды и выдвинуть обвинения по двум статьям: импорт, покупка и хранение фальшивых банкнот, а также распространение фальшивых денег.