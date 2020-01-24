В социальном центре пытались изнасиловать 14-летнюю девочку с психическими отклонениями

Летом 2019 года ранее судимый молодой человек, живущий в детском центре социального ухода Kalkūni, приставал к психически нездоровой девочке, живущей в том же социальном центре. Возможно, она была не единственной его жертвой, сообщает передача Panorāma на телеканале LTV.

Как рассказала руководитель центра Скайдрите Курсите, соцработница заметила, что девочка гуляет с кукольной коляской, а потом она вдруг куда-то исчезла. Соцработница пошла ее искать и нашла в беседке с молодым человеком. Он хватал ее за грудь и зажимал ей рот.

Молодой человек уже был ранее судим и характеризовался как агрессивный. Выяснилось, что случай, скорее всего, был не единичным — он приставал и к другим девочкам. Сейчас ему уже исполнилось 18 лет, а летом он был еще несовершеннолетним. Он не является недееспособным, соответственно, сознавал, что делает.

За использование беспомощного положения жертвы ему может грозить наказание до 15 лет лишения свободы. Однако сейчас решением суда подозреваемый сейчас освобожден от ареста и живет в одном здании со своей жертвой, но за ним ведется усиленное наблюдение. Начато уголовное дело, которое в ближайшее время будет передано в суд.

Несовершеннолетние жители центра не имеют права самостоятельно перемещаться по пансионату, ни внутри здания, ни снаружи, отмечает Panorāma. Архив агентства LETA свидетельствует, что центр социального ухода Kalkūni уже фигурировал в медиа: в 2012 году там умерло несколько человек, и был начат уголовный процесс.