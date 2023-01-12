В социальном доме в Кенгaрагсе - за неделю уже четвертая смерть

Жители Кенгарагса сообщают, что к социальному дому Daugava на улице Аглонас зачастила полиция и катафалк. И во вторник, и в среду из здания выносили тела умерших, что на водит на мысли о том, что там происходит что-то неладное, сообщает передача Degpunktā.

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Впрочем, сами жильцы соцдома не считают, что происходит что-то необычное. То есть учитывая число обитателей не стоить удивляться тому, что периодически кто-то из них умирает. "Может быть был старый, может, напился сильно. Может, жена убежала к другому. Мне тоже исполнится 75 лет. Я тоже никакой не бессмертный", - поделился он из обителей соцдома.

Представитель Рижского самоуправления Иво Киршблатс подтвердил, что последний месяц действительно было нервным, в то же время ничего чрезвычайного не происходило. Просто холодная погода сильно сказалась на здоровье людей, так это было и в другие годы. Плюс порой бывают конфликты между самими постояльцами соцдома.