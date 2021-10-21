В соцсетях опубликовали адрес и фото дома Павлютса. Инцидент рассмотрит Госинспекция данных

Госполиция передала Государственной инспекции данных информацию о возможной публикации в интернете фотографии дома, где проживает министр здравоохранения Даниэлс Павлютс, а также его адреса.

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Фото, на котором, возможно, виден дом главы Минздрава, а также указан адрес, опубликовали на этой неделе в интернете противники вакцинации.

Советница Павлютса Ласма Биндере не смогла прокомментировать, обращался ли министр с заявлением в полицию.

Как уже сообщалось ранее, в минувший вторник начальник Госполиции заявил, что правоохранительные органы будут строго оценивать враждебные комментарии и угрозы в адрес врачей, полицейских, сотрудников других служб, охранников, высокопоставленных должностных лиц и журналистов.