В соцсетях опубликовали адрес и фото дома Павлютса. Инцидент рассмотрит Госинспекция данных
Foto: DELFI

Госполиция передала Государственной инспекции данных информацию о возможной публикации в интернете фотографии дома, где проживает министр здравоохранения Даниэлс Павлютс, а также его адреса.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Фото, на котором, возможно, виден дом главы Минздрава, а также указан адрес, опубликовали на этой неделе в интернете противники вакцинации.

Советница Павлютса Ласма Биндере не смогла прокомментировать, обращался ли министр с заявлением в полицию.

Как уже сообщалось ранее, в минувший вторник начальник Госполиции заявил, что правоохранительные органы будут строго оценивать враждебные комментарии и угрозы в адрес врачей, полицейских, сотрудников других служб, охранников, высокопоставленных должностных лиц и журналистов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

38

Source

LETA

Tags

Госполиция Даниэл Павлютс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы