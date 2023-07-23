В соцсетях распространяются фейки о скидках Rīgas satiksme

В настоящее время из фейкового профиля мошенников на Facebook распространяется ложная информация о покупке билетов Rīgas satiksme со скидками, сообщается на сайте rigassatiksme.lv.
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Как указали на столичном предприятии, речь идет о мошенничестве. Rīgas satiksme просит не производить оплату ни при каких обстоятельствах.
Муниципальная компания заявляет, что ответственные органы проинформированы об этом случае.
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