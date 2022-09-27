В список самых разыскиваемых полицией в Европе попал еще один латвиец

На сайте Европола, где размещен список самых разыскиваемых в Европе лиц, на этой неделе попал еще один латвиец.
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Роман Иванчук (1979 г.р.) разыскивается для судебного преследования за наркотрафик.
Согласно данным Европола, в 2019 году Иванчук, который являлся членом организованной преступной группы, занимался незаконым приобретением, хранением и пересылкой наркотических веществ (кокаина) через несколько стран.
Максимально возможное наказание за это преступление — 15 лет лишения свободы.
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