В среду 18 человек пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу
Foto: LETA

Государственная пограничная охрана (ГПО) в среду предотвратила попытки 18 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству ЛЕТА в ГПО.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В целом с 10 августа предотвращены попытки 827 человек пересечь государственную границу.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек. С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 25 людям по гуманитарным причинам, а задержаны с начала года были 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Как сообщалось, правительство из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы с 11 августа объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
В Рижском порту началась погрузка зерновых нового урожая
Снова в школу!