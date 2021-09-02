В среду 18 человек пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу

Государственная пограничная охрана (ГПО) в среду предотвратила попытки 18 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству ЛЕТА в ГПО.

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В целом с 10 августа предотвращены попытки 827 человек пересечь государственную границу.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек. С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 25 людям по гуманитарным причинам, а задержаны с начала года были 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Как сообщалось, правительство из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы с 11 августа объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.