В среду из водоемов достали тела двух утонувших

16 августа спасатели вытащили из Даугавы и из пруда в Добельском крае тела утонувших людей, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Утром 16 августа спасатели вместе с сотрудниками Рижской муниципальной полиции нашли в Даугаве у Яунциема гатве тело утонувшего, а вечером того же дня от очевидца поступила информация, что в Яунберзской волости Добельского края в пруд нырнул человек, который не выплыл. Спасатели нашли в водоеме тело погибшего.

С наступлением жары количество происшествий на воде растет, поэтому VUGD напоминает о правилах безопасного купания: чем жарче погода, тем медленнее следует заходить в воду, а плавание в состоянии алкогольного опьянения опасно, так как пропадает способность объективно оценивать ситуацию.