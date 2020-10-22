В среду многие автоводители покинули место ДТП, оставив пострадавших

В среду в Латвии произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, в которых автоводители, сбив велосипедиста или пешехода, покинули место происшествия, свидетельствует информация Государственной полиции.

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В Даугавпилсе на улице 18 ноября, не установленный пока водитель сбил на машине пешехода и уехал. Женщина 1962 г.р. с ушибами была доставлена в больницу.

Там же в Даугавпилсе, на улице Авеню мужчина 1963 г.р. на автомобиле Hyundai Santa Fe наехал на пешехода, женщину 1996 г.р. У пострадавшей зафиксированы ушибы и она также доставлена в медучреждение.

В Крустпилсском крае неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил велосипедиста. Пострадавший госпитализирован.

В свою очередь, в волости Пурес, Тукумский край автомобиль Volkswagen Passat задел велосипедиста. В этом случае женщина также доставлена в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства всех ДТП.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек.