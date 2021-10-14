В среду предотвращены 24 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В среду пограничники предотвратили 24 попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщила Государственная пограничная охрана агентству LETA.

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С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение границы 1688 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения ЧС границу по гуманитарным соображениям позволили пересечь 44 лицам. С начала года были задержаны 396 нелегалов из третьих стран.

Ранее сообщалось, что из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, с 11 августа до 10 ноября правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.

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