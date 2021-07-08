В среду в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 15 человек
Foto: LETA

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 15 человек, в том числе один пешеход и пять велосипедистов, сообщили в Государственной полиции.

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В целом за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 134 дорожно-транспортных происшествия, 15 аварий были с пострадавшими.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержаны 13 водителей, за превышение скорости оформлено 199 протоколов.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения полицейские в среду оформили 439 протоколов.

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LETA

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LETA
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