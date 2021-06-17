В среду в ДТП пострадали 10 человек
Foto: LETA

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Латвии пострадали 10 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

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Почти все, то есть девять аварий, в которых были пострадавшие, произошли в Рижском регионе. Один из девяти пострадавших в Риге - пешеход, еще трое - велосипедисты.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие с одним пострадавшим произошло в Видземе.

Всего вчера в стране зарегистрировано 123 ДТП.

В свою очередь 459 водителей были оштрафованы за различные нарушения правил дорожного движения. Пятеро водителей оштрафованы за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, 14 - за агрессивное вождение. Еще в 192 случаях водители были оштрафованы за превышение режима скорости.

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LETA

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LETA
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