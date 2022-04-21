В среду в ДТП пострадали 16 человек
Foto: Valsts policija

Вчера в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали 16 человек, в том числе два велосипедиста. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

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За сутки в стране было зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, из них 23 в Рижском регионе, в Земгале и Латгале по 16, в Видземе и Курземе - по 10.

В общей сложности было составлено 456 протоколов об административных нарушениях, в том числе 188 за превышение скорости, три за агрессивное вождение, 12 за управление автомобилем в нетрезвом виде и еще два водителя наказаны за то, что вели автомобиль под действием наркотических веществ.

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