В среду в ДТП пострадали два человека

В среду в ДТП на дорогах Латвии пострадали всего два человека, что меньше, чем в обычные дни, сообщили в Государственной полиции.

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В аварии в Рижском регионе пострадал пешеход, в другой аварии в Курземе — велосипедист.

В среду на дорогах Латвии было зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий.

В течение дня составлено 343 протокола об административных нарушениях за несоблюдение правил дорожного движения, в том числе 117 за превышение скорости, пять за вождение в нетрезвом состоянии и семь за агрессивное вождение.