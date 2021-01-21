В среду в ДТП пострадали два человека
Foto: F64

В среду в ДТП на дорогах Латвии пострадали всего два человека, что меньше, чем в обычные дни, сообщили в Государственной полиции.

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В аварии в Рижском регионе пострадал пешеход, в другой аварии в Курземе — велосипедист.

В среду на дорогах Латвии было зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий.

В течение дня составлено 343 протокола об административных нарушениях за несоблюдение правил дорожного движения, в том числе 117 за превышение скорости, пять за вождение в нетрезвом состоянии и семь за агрессивное вождение.

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LETA

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LETA
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