В США трагически погиб молодой латвийский диджей

В ночь на 1 января в Лос-Анджелесе трагически погиб латвийский диджей Роберт Францис или DJ Pasaka.

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По данным KasJauns со ссылкой на проживающего в США режиссера Мика Озолиньша, Францис погиб в результате ДТП, когда возвращался с новогодней вечеринки, на которой он выступал.

Известно, что DJ Pasaka проживал в Лонг-Бич (штат Калифорния). Смерть Роберта Франциса подтвердила также и его мать.

"Мои самые глубокие соболезнования Инете Ковалевской, для которой Робитис был единственным сыном!, — написал в сети Facebook Озолиньш.

Начат сбор средств на покрытие расходов, связанных с похоронами диджея и транспортировке его праха в Ригу.