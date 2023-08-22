В Старой Риге автомобиль провалился сквозь брусчатку и застрял
Foto: Sadursme.lv

Во вторник, 22 августа, на улице Аудею легковой автомобиль Dacia Jogger провалился в яму, внезапно образовавшуюся посреди брусчатки. В социальных сетях распространяются фотографии застрявшей машины.

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Полиция прибыла на место в 9:52. Своими силами автомобиль выехать не может, его правое переднее колесо застряло в яме.

Как признали в Рижской думе, после ливней на прошлой неделе улицы в Старой Риге кое-где подмыло. Это не первый раз: в 2020 году интернет облетела фотография машины, наполовину ушедшей под землю а улице Гертрудес. В том году автомобили проваливались под землю особенно часто.

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