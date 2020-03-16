В Старой Риге загорелся Hesburger

В понедельник вечером в ресторане быстрого питания Hersburger на Вальню 31/33 начался пожар, сообщает LETA.

Представитель Hesburger Иева Салмела рассказала, что площадь пожара была небольшой.

"Клиенты и работники были оперативно эвакуированы, пострадавших нет", — пояснила она.

На место оперативно прибыли пожарные, огонь был потушен. Расследуется причина возникновения пожара.

Hesburger возобновит работу во вторник, 17 марта.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что в подвале трехэтажного дома горел мусор. Площадь пожара была 0,5 квадратных метра. Вызов был получен в 19:50, в 20:16 пожар был локализован.