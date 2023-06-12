В сточных водах городов Эстонии обнаружены крайне опасные наркотики

В сточных водах городов Эстонии обнаружены чрезвычайно опасные наркотики, пишет в понедельник rus.postimees.ee: недавно заказанный Министерством юстиции анализ проб сточных вод дает информацию о потреблении наркотиков и психотропных веществ в Таллинне, Тарту, Нарве, Пярну, Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, Вильянди, Маарду, Раквере, Силламяэ, Валга, Выру, Хаапсалу и Пайде.

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Последние пробы сточных вод были взяты во всех городах в течение суток с 3 по 4 мая. По сравнению с результатами анализа проб, взятых в январе, в сточных водах городов обнаружено значительно меньше остатков большинства веществ.

На сегодняшний день самым распространенным веществом в Эстонии остается конопля, уровень остатков в городских сточных водах существенно не изменился по сравнению с проведенным в январе исследованием.

"Конопля в основном была обнаружена в сточных водах Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, Нарвы, Силламяэ, Валга и Таллинна. В этих городах было почти в два раза больше остатков конопли, чем в Пайде и Выру, где их было обнаружено значительно меньше", — сказала руководитель отдела анализа Министерства юстиции Мари-Лийс Сеэт.

Согласно исследованию, в Эстонии также достаточно широко распространен амфетамин, который оказался на втором месте по сравнению с другими веществами. Большая часть его останков была найдена в Таллинне, а затем и в других крупных городах. "Что касается остатков амфетамина, различия по городам были во много раз больше, чем в случае конопли", — сказала Сеэт.

Кокаин остается третьим по распространенности наркотиком в Эстонии, который в основном содержится в сточных водах Таллинна и Тарту. Остатки кокаина также были обнаружены в сточных водах разных городов на очень разных уровнях, однако в Таллинне и Тарту изменение по сравнению с январем невелико.

Как и ожидалось, больше всего метадона нашли в Таллинне и крупных городах Ида-Вирумаа, где более широко предлагается заместительная терапия опиоидной зависимости. Несколько меньше метадона было обнаружено в Тарту и Валга. Количество метадона, обнаруженное в Таллинне, было на том же уровне, что и в январе, в то время как в других городах на этот раз его было обнаружено меньше.

Среди новых веществ, включенных в исследование, альфа-ПВП были обнаружены в сточных водах Таллинна, Тарту и Нарвы. Помимо Таллинна, митрагинин был обнаружен также в Валге и Хаапсалу. В Таллинне также нашли чрезвычайно опасный протонитазен, а также бупренорфин, который используется в качестве замещающего наркотика при опиоидной зависимости. Фентанил не был обнаружен в образцах последнего исследования.

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По словам ученого Института развития здоровья (TAI), среди находок новых психоактивных веществ вызывает беспокойство обнаружение протонитазена.

"Нам давно известно, что это крайне опасное вещество есть на рынке наркотиков, его обнаружение в сточных водах свидетельствует о широкой распространенности. Методика исследования сточных вод не может выявить небольшое количество потребителей. Методология исследования сточных вод помогает выявить наиболее распространенные новые тенденции в регионе. Безусловно, следует уделять все больше и больше внимания обнаружению митрагинина в сточных водах нескольких городов — это вещество также было обнаружено в исследовании сточных вод в первом квартале 2023 года, и в Эстонии это может стать растущей тенденцией", — сказала исследователь TAI Катри Абель-Олло.

Митрагинин представляет собой лекарственное средство растительного происхождения, которое в низких дозах оказывает мягкий стимулирующий эффект, в то время как более высокие дозы вызывают эффекты, характерные для опиоидов.

"Наше индикаторное исследование дает очень точную картину текущей ситуации с распространением наркотиков. Более постоянная модель потребления может быть выявлена ​​только в течение длительного периода времени при сравнении результатов различных исследований", — подчеркнула Мари-Лийс Сеэт.

По ее словам, массовые мероприятия в небольших городах также могут изменить результаты исследования сточных вод.