В столкновении двух BMW пострадали три ребенка
Foto: LETA

В конце прошлой недели Госполиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Лиепае, на перекрестке улиц М. Кемпес и Ганибу.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает "Курземес вардс", женщина, управлявшая BMW 530, направлялась по улице Ганибу от улицы Дуникас, и на перекрестке с улицей М. Кемпес, поворачивая налево в сторону улицы Вентас, столкнулась с ехавшим навстречу по улице Ганибу BMW 330, которой также управляла женщина.

Представитель пресс-центра Курземского регионалного управления полиции Мадара Шершнева сообщила, что в результате ДТП пострадали три ребенка, которые находились в автомобиле BMW 330, а также пострадала пассажирка BMW 530.

По делу начат административный процесс.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai