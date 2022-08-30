В столкновении двух BMW пострадали три ребенка

В конце прошлой недели Госполиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Лиепае, на перекрестке улиц М. Кемпес и Ганибу.

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Как отмечает "Курземес вардс", женщина, управлявшая BMW 530, направлялась по улице Ганибу от улицы Дуникас, и на перекрестке с улицей М. Кемпес, поворачивая налево в сторону улицы Вентас, столкнулась с ехавшим навстречу по улице Ганибу BMW 330, которой также управляла женщина.

Представитель пресс-центра Курземского регионалного управления полиции Мадара Шершнева сообщила, что в результате ДТП пострадали три ребенка, которые находились в автомобиле BMW 330, а также пострадала пассажирка BMW 530.

По делу начат административный процесс.