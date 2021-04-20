В воскресенье в столкновении с автомобилем, которым управлял пьяный водитель, погиб мотоциклист. В этом году это первая смерть мотоциклиста на дорогах Латвии, сообщает программа Degpunktā.

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Авария произошла в шесть часов вечера в волости Рудзату. Столкнулись мотоцикл Yamaha YZF и автомобиль Audi A4. Травмы, который получил мотоциклист, оказались несовместимы с жизнью - мужчина 1979 г.р. погиб на месте происшествия.

В ходе проверки концентрации алкоголя в выдохе водителя автомашины, выяснилось, что мужчина 2001 г.р. сел за руль в опьянении 3,3 промилле. Начат уголовный процесс.