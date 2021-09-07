В столкновении с грузовиком погиб мотоциклист

В понедельник около восьми часов вечера в Кекавском крае столкнулись грузовой автомобиль Scania и мотоцикл. От полученных травм мотоциклист скончался. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

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В понедельник произошла еще она трагическая авария с летальным исходом. Около восьми часов на 26-м километре Вентспилсского шоссе столкнулись автомобиль Toyota и микроавтобус Volkswagen. В результате аварии один человек погиб, еще двое доставлены в больницы с травмами.

За минувшие сутки зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и еще 14 пострадали.