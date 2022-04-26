В столкновении с лосем пострадал мотоциклист
Foto: AP/Scanpix

В понедельник вечером в Валмиерском крае, на 75-м километре шоссе Инчукалнс-Валмиера-Валка произошло столкновение мотоциклиста с выбежавшем на проезжую часть лосем, сообщили в полиции.

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В ДТП пострадал мотоциклист, он госпитализирован.

Всего за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 14 человек, в том числе два пешехода и два велосипедиста. Составлен 381 административный протокол, в том числе 169 - за превышение скорости.

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