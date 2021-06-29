В понедельник, 28 июня, в Стопиньском крае утонул человек. Спасатели вытащили труп из водоема, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Спасатели передали тело сотрудникам Госполиции.

Из-за жаркой погоды в Латвии люди стремятся к отдыху у водоемов, число утонувших увеличивается. За длинные выходные на Лиго в стране утонули восемь человек.

Всего за прошедшие сутки в ГПСС поступило 43 вызова: 16 вызовов - на тушение пожаров, 18 - на спасательные работы, два вызова были ложными.