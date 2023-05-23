В субботу bezvests.lv приглашает всех присоединиться к новым поискам пропавшей Юстине

В субботу, 27 мая пройдут повторные масштабные поиски пропавшей под Резекне почти три недели назад 7-летней Юстине Рейниковой. В эфире программы "Домская площадь" глава и основатель организации Bezvests.lv Александр Фаминский рассказал, что они пройдут по отличной от предыдущих поисков модели — с помощью специально разработанного мобильного приложения, организующего работу всех вовлеченных в розыскные мероприятия. Об этом пишет rus.lsm.lv.

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"27 мая мы организуем большие поиски в формате bezvests.lv вместе с полицией. Хотим собрать тысячу, полторы тысячи человек. Это будут, наверное, самые массовые поиски после Вани Берладина", — заявил Фаминский.

По его словам, в субботу задействуют специально разработанное бесплатное приложение для мобильных телефонов.

"Бывает так, что небольшие группы ходят по заданным квадратам. Часто бывает, что какой-то участок не проходят. Он может быть близко, 50 — 100 метров. На пути пень или канава, и люди обходят. Приложение же дает общую картину на карте, покажет не пройденные волонтерами места. 27 мая все люди автоматически станут поисковиками: на месте скачают приложение, зарегистрируются, их маршрут будет записываться и online передаваться нам на главный компьютер", — пояснил он.

Фаминский не исключает, что рядом с ребенком уже проходили, не заметив его.

Информация о сборах сегодня будет помещена на официальной странице организации в соцсетях.

Как сообщалось ранее, 5 мая в селе Роговка Наутренской волости Резекненского края пропала семилетняя девочка Юстине Рейникова. Согласно основной версии, девочка ушла со двора своего дома в Роговке Наутренской волости вечером 5 мая и отправилась в неизвестном направлении.

К поискам Юстине привлечены обширные ресурсы Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, Земессардзе, волонтерские организации и волонтеры. Также задействован вертолет Госпогранохраны, дроны Госполиции, в том числе с тепловизором, а также кинологи Госпогранохраны.

Площадь обысканной территории составляет уже 20 квадратных километров. Обследовано восемь водоемов, в том числе из самых мелких была откачана вода, а более глубокие исследованы водолазами или с помощью подводных дронов. Также были проверены все колодцы в окрестностях.