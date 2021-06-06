В субботу Госполиция задержала 21 нетрезвого водителя

В субботу, 5 июня, в Латвии по данным Госполиции, произошло 116 дорожно-транспортных происшествий, в ДТП пострадали 18 человек.

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Как сообщается в сводке Госполиции, в Риге и столичном районе в ДТП пострадали восемь человек, в Видземе- четыре человека, в Земгале - три человека, в Курземе - два, в Латгале - один. Четверо пострадавших - велосипедисты, один - пешеход.

За вождение в нетрезвом состоянии полиция задержала 21 водителя: шесть - в Рижском регионе, по четыре человека - в Курземе, Земгале и Видземе, три - в Латгале.

За превышение скорости полицейские оформили 310 протоколов.

Всего в субботу за различные нарушения правил дорожного движения сотрудники Госполиции оформили 654 протокола.