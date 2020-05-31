В субботу ликвидированы два лесных пожара повышенной опасности

За прошедшие сутки пожарные получили шесть вызовов на лесные пожары, в том числе два возгорания повышенной опасности, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

Вчера в 12.14 поступило сообщение о пожаре в Лимбажском крае возле Аугстрозского озера, где горел лес на площади 1,2 га. Около двух часов дня распространение огня удалось ограничить, а после 17.43 помощь ГПСС больше не требовалась - тушение продолжали работники Государственной службы леса.

Второй пожар повышенной опасности произошел возле Мелнэзерса в Юрмале, его площадь составила почти 6 тыс. кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 18.50, а ликвидирован он был в 23.09.

Всю ночь и сегодня пожарные продолжают тушить пожар на Озолском торфяном болоте в Кулдигском крае. Сообщение о пожаре поступило в субботу во второй половине дня. Первоначальная информация свидетельствовала, что площадь пожара составляет около 4 га, но обследование места происшествия показало, что тлением охвачено около 70 гектаров болота.

На тушении пожара заняты 20 пожарных с шестью автоцистернами, 20 сотрудников Государственной службы леса с тремя автоцистернами, около 20 работников торфодобывающего предприятия с тракторной техникой. Также к тушению пожара привлечены Национальные вооруженные силы, которые с вертолетов поливают очаги возгорания.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и ГПСС ранее распространили предупреждение о том, что в центральных регионах Латвии на территории Земгале и Видземе по крайней мере до 4 июня сохранится высокая пожароопасность в лесах. Людей просят соблюдать осторожность в лесах и вблизи зарослей кустарников, не зажигать костры и не бросать на землю окурки. В случае возгорания следует немедленно обратиться в ГПСС.