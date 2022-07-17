В субботу на Positivus заведено два уголовных дела и 64 дела о правонарушениях

В субботу, во время проходившего в Риге на Луцавсале музыкального фестиваля Positivus, Государственная полиция возбудила два уголовных дела о возможном хранении наркотических веществ.

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По обоим уголовным делам назначена экспертиза для определения того, что представляют собой изъятые вещества, сообщила представитель Государственной полиции Лина Багдоне.

По факту возможного употребления или хранения наркотиков возбуждено 17 дел об административных правонарушениях, еще 8 дел об административных правонарушениях возбуждены в связи с отказом лиц от прохождения экспертизы на предмет возможного употребления наркотиков.

Также Госполиция во время второго дня фестиваля завела 64 дела об административных правонарушениях за различные нарушения. В частности, за нарушение ПДД возбуждено 33 дела, из них 11 – за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения, 18 дел - за использование электросамоката двумя лицами, а также за передвижение несовершеннолетних на электросамокате без прав.

В целом второй день Positivus прошeл мирно, без значимых происшествий и без хулиганства, отметили в Госполиции.

Музыкальный фестиваль проводится с 2007 года. Сначала он проходил в Салацгриве, а в этом году его впервые приняла Рига. В отличие от предыдущих фестивалей, на Positivus-2022 концерты продолжались не весь день.