В субботу полиция задержала 15 нетрезвых водителей

В субботу на латвийских дорогах были задержаны 15 водителей, которые управляли автомашиной в нетрезвом виде, и один водитель — под воздействием наркотиков, агентству LЕТА сообщили в Государственной полиции.

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В Рижском районе днем были остановлены пять нетрезвых водителей, в Земгале — три, в Курземе — четыре и один водитель был в состоянии наркотического опьянения, два водителя в Латгале и в Видземе один водитель были задержаны за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

В минувшие сутки было составлено 162 протокола об административном правонарушении о превышении разрешенной скорости движения на дорогах Латвии и два протокола об агрессивном вождении.

По информации Госполиции, за субботу сотрудники полиции составили 376 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки на государственных дорогах зарегистрировано 86 ДТП, в них пострадали 15 человек, по данным Госполиции, погибших в ДТП нет.