В субботу предотвращены 88 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы
Foto: Saeimas administrācija

В субботу пограничники предотвратили 88 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы, сообщили в Государственной пограничной службе.

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С 10 августа пограничники не допустили незаконного пересечения государственной границы 333 человек.

В целом в этом году были задержаны 353 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу, при этом большинство из них были задержаны в августе, сообщает Государственная пограничная служба.

Большинство задержанных были доставлены в центр "Муцениеки", потому что они подали прошение о предоставлении убежища в Латвии.

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LETA

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LETA

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