В субботу спасатели вывели из леса двух заблудившихся
Foto: Shutterstock

За минувшие сутки работники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС, VUGD) спасли двоих заблудившихся в лесу человек — одного возле Екабпилса, другого возле Олайне. Об этом сообщает агентство LETA.

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В Екабпилсском крае с заблудившимся удалось связаться по телефону. Спасатели использовали звук сигнала автоцистерны, и человек вышел на звук.

В Олайне потерявшегося человека удалось найти с помощью муниципальной полиции.
В пятницу тоже спасли двоих заблудившихся — одного под Елгавой, другого под Даугавпилсом.
VUGD настоятельно рекомендует перед походом в лес продумать меры безопасности и держать телефон заряженным, чтобы в случае чего связаться со спасателями.

Всего за сутки работники VUGD получили 42 вызова: 21 на спасательные работы, 13 на пожары, восемь ложных вызовов.

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rus.DELFI.lv

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VUGD Екабпилс Олайне
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