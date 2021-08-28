В субботу утром в результате пожара в Прейли погиб один человек
Foto: LETA

В субботу утром в результате пожара в Прейли погиб один человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Агрита Витола.

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В 4.32 пожарные получили сообщение о том, что в четырехэтажном доме в Прейли ощущается запах дыма и в одной из квартир сработал детектор.

Обследовав здание, пожарные обнаружили, что причиной дыма стал горящий матрас в одной из квартир. В квартире был обнаружен человек, которого пожарные передали медикам, но они констатировали его смерть.

Пожар был ликвидирован в 6.04.

В целом за прошедшие сутки ГПСС получила 11 вызовов на пожары.

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LETA

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LETA
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