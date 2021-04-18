В субботу в дорожно-транспортных происшествиях погибли два человека

В субботу в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на дорогах Латвии погибли два человека, пострадали еще 13, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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Одна авария с погибшим произошла в 17:28 в Ценской волости Озолниексного края, в поселке Раубени. На Раубенской дороге перевернулась машина Volkswagen Golf, водитель скончался на месте. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

В свою очередь в 21:35 в Цесвайнской волости Цесвайнского края, на 60-м километре автодороги Плявиняс (Гостини) — Мадона — Гулбене, водитель автомашины Audi наехал на лежащего на проезжей части мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 86 ДТП, 50 из которых произошли в Рижском регионе, 15 — в Видземе, девять — в Земгале, по шесть — в Курземе и Латгале.