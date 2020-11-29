В субботу в дорожно-транспортных происшествиях пострадали два пешехода
Foto: Shutterstock

В субботу, 28 ноября, в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали два человека, сообщили в Госполиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Оба ДТП с пострадавшими произошли в Рижском регионе, оба пострадавших - пешеходы.

В целом за прошедшие сутки на дорогах Латвии зарегистрирована 61 авария, что значительно меньше, чем обычно.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано 15 водителей, за превышение скорости оформлено 247 протоколов.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения за прошедшие сутки оформлено 458 протоколов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

ДТП
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов