В субботу в дорожно-транспортных происшествиях пострадали два пешехода

В субботу, 28 ноября, в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали два человека, сообщили в Госполиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Оба ДТП с пострадавшими произошли в Рижском регионе, оба пострадавших - пешеходы.

В целом за прошедшие сутки на дорогах Латвии зарегистрирована 61 авария, что значительно меньше, чем обычно.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано 15 водителей, за превышение скорости оформлено 247 протоколов.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения за прошедшие сутки оформлено 458 протоколов.