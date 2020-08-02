В субботу в ДТП погибли четыре человека

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии погибли четыре человека, сообщили в Государственной полиции.

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В субботу в 11.52 на улице Шмерля в Риге автомобиль Lexus сбил на "зебре" женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Ночью в 1.40 на Лиепайском шоссе, на территории Бабите автомобиль Mazda врезался в опору виадука. В результате ДТП погибли женщина и мужчина, их личности устанавливаются.

В свою очередь, в 3.25 в Зилупском крае, волость Залесье примерно в 100 метрах от пограничного пункта "Терехово" автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с грузовиком DAF с прицепом. В результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля, а водитель с легкими травмами был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Латвии произошли 100 ДТП.