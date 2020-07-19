В субботу в ДТП постадали 27 человек

Вчера в Латвии зарегистрировано 89 ДТП, в авариях пострадали 27 человек, и это значительно больше, чем в среднем за сутки, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

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Например, в прошлом году в ДТП пострадал 4071 человек, а среднее суточное количество пострадавших составляло 11 человек.

13 человек в пятницу пострадали в автоавариях в Риге и ее окрестностях. Один пострадавший в ДТП были пешеходом, шестеро — велосипедистами.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения составлено 15 протоколов, за превышение скорости — 158, в целом за нарушения правил дорожного движения — 342.