В субботу в ДТП пострадали 10 человек, половина из них пешеходы

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 10 человек, в том числе четыре пешехода и один велосипедист, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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Трое пешеходов пострадали в Риге, а еще один пешеход и велосипедист — в Видземе.

В общей сложности за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 79 ДТП, в девяти из которых пострадали десять человек, никто не погиб.

За прошедшие сутки в Риге произошла 31 авария, в Земгале и Курземе — по 15, в Видземе — 12, а в Латгале — шесть.

За прошедшие сутки были задержаны 19 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, и один — в состоянии наркотического опьянения.

В Риге было задержано девять пьяных водителей, в Земгале — пять, в Курземе — три, в Видземе и Латгале — по одному.

За прошедшие сутки полицейские оформили 475 протоколов о нарушении правил дорожного движения, из которых 205 протоколов — за превышение скорости.