В субботу в ДТП пострадали 12 человек

За прошедшие сутки зарегистрировано 64 дорожно-транспортных происшествия, в результате аварий пострадали 12 человек, в том числе два велосипедиста один пешеход, сообщили в Государственной полиции.
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За различные нарушения правил дорожного движения составлено 511 протоколов, в том числе 226 за превышение скорости, 12 — за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, два — за нахождение за рулем под действием наркотических веществ и пять — за агрессивное вождение.
В пасхальные выходные дорожная полиция проводит на дорогах массовые проверки.
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