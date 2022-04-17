В субботу в ДТП пострадали 12 человек
Foto: LETA

За прошедшие сутки зарегистрировано 64 дорожно-транспортных происшествия, в результате аварий пострадали 12 человек, в том числе два велосипедиста один пешеход, сообщили в Государственной полиции.

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За различные нарушения правил дорожного движения составлено 511 протоколов, в том числе 226 за превышение скорости, 12 — за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, два — за нахождение за рулем под действием наркотических веществ и пять — за агрессивное вождение.

В пасхальные выходные дорожная полиция проводит на дорогах массовые проверки.

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