В субботу в ДТП пострадали 15 человек
Foto: DELFI

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 15 человек, из них один пешеход и четыре велосипедиста, сообщили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.

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В Рижском районе пострадали девять человек, из них трое — велосипедистов, трое (один пешеход и один велосипедист) пострадали в ДТП в Земгале, в Видземе пострадавших также было трое.

Всего за сутки в стране зарегистрировано 86 ДТП, из них 14 — с пострадавшими, но ни в одном происшествии погибших не было.

По данным Госполиции, за день в Рижском районе произошло 32 дорожно-транспортных происшествия, 18 — в Земгале, 13 — в Видземе, 11 — в Курземе и 12 — в Латгале.

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LETA

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LETA
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