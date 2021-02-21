В субботу в ДТП пострадали шесть человек

В субботу в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали шесть человек, сообщили в Госполиции.

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Пять человек пострадали в трех авариях в Рижском регионе и еще один человек в Латгале. Ни один из пострадавших не был пешеходом или велосипедистом.

Всего вчера в Латвии было зарегистрировано 122 дорожно-транспортных происшествия.

Оформлено 499 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе десять за вождение в состоянии алкогольного опьянения, два за вождение в состоянии наркотического опьянения, 209 за превышение скорости и три за агрессивное вождение.