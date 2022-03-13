В субботу в ДТП в Латвии пострадали восемь человек
Foto: LETA

В минувшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в стране пострадали восемь человек, сообщили в Государственной полиции.

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Всего в субботу в Латвии было зарегистрировано 61 ДТП, в семи из которых были пострадавшие.

В Рижском районе пострадали пятеро участников дорожного движения, в Курземе — двое, в Земгале — один пешеход.

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