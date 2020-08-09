В субботу в Латвии ликвидировано 25 пожаров, никто не пострадал
Foto: F64

За прошедшие сутки в Латвии ликвидировано 25 пожаров, однако ни один человек не пострадал, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

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В субботу 14 пожаров были потушены в краях Латвии, четыре — в Риге, а семь — в других городах. Кроме того, работники ГПСС приняли участие в тушении двух лесных пожаров. Согласно информации Государственной службы леса, в субботу в Латвии было потушено пять лесных пожаров на площади 0,24 га.

За сутки работники ГПСС провели также 20 работ по спасению.

С начала года в Латвии потушено 4935 пожаров, 1379 из которых были пожарами прошлогодней травы. В пожарах пострадали 163 человека, а 49 — погибли.

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LETA

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LETA
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